Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik'e yönelik fon soruşturmasında yeni gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı dosya kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun da bulunduğu bildirildi.



Gözaltına alınan diğer yetkililerinin isimleri şöyle: Duygu Somay, Tuğba Hicran Ataseven, Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun.

Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt aranırken Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı'nın ise yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının araştırıldığını bildirdi. Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

DESTEK HOLDİNG SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Destek Holding’in sahibi ve Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova’nın savcılık ifadesinde, Destek Faktoring’in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar liradan 1 trilyon 300 milyar liraya yükselmesini ‘anormal’ bulduğunu söylediği, fonlardaki olağan dışı hareketliliği fark ettiğini ancak nasıl müdahale edeceğini bilmediğini savunduğu aktarılmıştı.

SPK, ÖZATA DENİZCLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül’de yayımladığı bültende Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlere yönelik incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün de bulunduğu 13 kişi ve kuruluşa Özata Denizcilik pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı getirdi; beş kişinin lisanslarının da aynı süre boyunca geçersiz olacağını duyurdu.

Diğer yandan soruşturmada Özata Denizcilik kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven tutuklanmıştı.



SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.