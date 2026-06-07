Destici, yeniden BBP Genel Başkanlığı’na seçildi

BBP 13'üncü Olağan Kurultayı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kurultayda divan kurulu oylanarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , salondakilere hitap etti.



Destici, sadece siyasi bir kurultay yapmadıklarını, mili iradeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını söyleyerek, "Bugün Türkiye 'nin en büyük ihtiyacı daha fazla kavga, kutuplaşma ve öfke değil; Türkiye'nin ihtiyacı daha çok bağıranlar değil; daha sağlam duranlardır. Büyük Birlik; sağlam duranların yıkılmaz kalesidir. Onun için diyoruz ki endişeye yer yok. Onurlu yarınlar Büyük Birlik ile gelecek" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, kurultayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin şahsında, bu sene kuruluşunun 33’üncü yılını idrak eden Büyük Birlik Partisi’nin tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı, İ’la-yi Kelimetullah davası ve Nizam-ı Alem mefkuresinin yılmaz müdafisi Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Birlik Partisi, devletimizi ve milletimizi ilgilendiren her meselede ilkeli, basiretli ve ferasetli bir duruş sergilemiş; daima milli iradenin yanında olmuş; kardeşliğimize çok önemli katkılarda bulunmuştur. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti, bugün sizlerin sayesinde, emin ve ehil ellerdedir. Türkiye olarak, bölgemizin ateş çemberiyle kuşatıldığı zorlu ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Sınamalarla dolu bu dönemde, ülkemizin ali menfaatlerini merkeze alarak, müessir, muteber ve müreffeh bir Türkiye’nin inşası için büyük bir mücadele veriyoruz. Büyük Birlik Partisi’nin hem ülkemiz hem de gönül coğrafyamızın güçlü geleceği için ortaya koyduğu samimi çabayı kıymetli buluyor; bundan sonraki çalışmalarınızda Rabb'imden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu düşüncelerle, 13’üncü Olağan Büyük Kurultayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

DESTİCİ, YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultayda Mustafa Destici, güven tazeleyerek yeniden genel başkanlığa seçildi.

Tek aday Destici, kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması gerçekleştiren Genel Başkan Mustafa Destici, delegelere ve partililere gösterdikleri irade ve güven için teşekkür ederek, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizdiği çizgide, ilkeli ve temiz siyaset anlayışıyla Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.