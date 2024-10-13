Destici'den savunma sanayii katılım payı ücretlerine destek: 100 bin kredi kartı limiti olup 750 TL vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur!

Savunma sanayisine destek amacıyla kredi kartı limiti 100 bin TL olan kişilerden 750 TL'lik vergi kesintisi, tartışmalara neden oldu.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında kredi kartından alınacak vergiye destek vererek eleştirilere sert tepki gösterdi.



"100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira verecek. Bu da savunma sanayii için. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur!" diye konuşan Destici, Mehmetçiğin canını ortaya koyduğunu ve 750 lira vermenin fazla bir yük olmadığını dile getirdi.



"BİZ VERİRİZ"



Vergiyi eleştirenlere ilişkin ise "Bu milletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin, o 750 liraya bir büyük rakı alsın ve demlenmeye devam etsin! ifadelerini kullanan Destici, "Onun vermediği 750 lirayı biz veririz. Bu millet verir!" açıklamasında bulundu.