Deterjan paketindeki 13 tabancayla yakalandı! Açıklaması şaşırttı: Merakım var, biriktiriyorum

Adana’da bir arsada buluşan şüpheliler Cengizhan E. (37), Musab E. (27) ve İ.Y. (17), deterjan paketine sakladıkları 13 ruhsatsız tabancayla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Cengizhan E. sorgusunda, “Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum” dedi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, silahlar incelenmek için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Deterjan paketindeki 13 tabancayla yakalandı! Açıklaması şaşırttı: Merakım var, biriktiriyorum


Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir arsada çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, arsadaki barakanın yanında bekleyen Cengizhan E., Musab E. ve İ.Y.’yi takibe aldı. Polis, şüphelilerin içinde tabancaların bulunduğu toz deterjan paketini çıkarmasıyla operasyonu başlattı. Yere yatırılıp, ters kelepçe yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı. Deterjan paketinin içinde 13 ruhsatsız tabanca ve şarjör el geçirildi.

"SİLAHA MERAKIM VAR, BİRİKTİRİYORUM"

Emniyete götürülen şüphelilerden İ.Y.’nin ‘yağma’, ‘tehdit’ ve ‘şantaj yapma’ suçlarından 3 kaydı bulunduğunu tespit etti. Musab E.’nin ise 24 Eylül 2022’de Sakarya Mahallesi’nde evleri gözetleme iddiası üzerine çıkan, Emrah Yüceer’in bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Kavgada bıçak kullanmadığını öne süren Musab E.’nin, önceki yıl denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

Şüpheli Cengizhan E. sorgusunda, tabancaların kendine ait olduğunu belirtip, “Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum” dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, tabancalar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Öne Çıkan Video

100 TL'den aşağı meyve yok! | Üretici sıcak hava kadar maliyetlerden de şikayetçi

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Karı-kocanın evde sır ölümü

Karı-kocanın evde sır ölümü

Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? (Doğan Kalafat'ın özgeçmişi)

Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? (Doğan Kalafat'ın özgeçmişi)

Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Türkiye Judo Federasyonu milli sporcu Döndü Yeşilyurt için CAS'a gidiyor

Türkiye Judo Federasyonu milli sporcu Döndü Yeşilyurt için CAS'a gidiyor

Beşiktaş'ta bankada yangın

Beşiktaş'ta bankada yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...