Deterjan paketindeki 13 tabancayla yakalandı! Açıklaması şaşırttı: Merakım var, biriktiriyorum



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir arsada çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, arsadaki barakanın yanında bekleyen Cengizhan E., Musab E. ve İ.Y.’yi takibe aldı. Polis, şüphelilerin içinde tabancaların bulunduğu toz deterjan paketini çıkarmasıyla operasyonu başlattı. Yere yatırılıp, ters kelepçe yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı. Deterjan paketinin içinde 13 ruhsatsız tabanca ve şarjör el geçirildi.

"SİLAHA MERAKIM VAR, BİRİKTİRİYORUM"



Emniyete götürülen şüphelilerden İ.Y.’nin ‘yağma’, ‘tehdit’ ve ‘şantaj yapma’ suçlarından 3 kaydı bulunduğunu tespit etti. Musab E.’nin ise 24 Eylül 2022’de Sakarya Mahallesi’nde evleri gözetleme iddiası üzerine çıkan, Emrah Yüceer’in bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Kavgada bıçak kullanmadığını öne süren Musab E.’nin, önceki yıl denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.



Şüpheli Cengizhan E. sorgusunda, tabancaların kendine ait olduğunu belirtip, “Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum” dedi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, tabancalar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

