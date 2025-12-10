Deterjanları birbiriyle karıştırdı, fenalaşıp yaşamını yitirdi

Trabzon'da bir kadın evde temizlik yaparken fenalaşıp yaşamını yitirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı, evinde temizlik yaptığı sırada kullandığı temizlik maddelerinin etkisiyle fenalaştı.

SOLUNUM SORUNU YAŞAMAYA BAŞLADI

İddialara göre genç kadın, temizlik yaparken kullandığı malzemeleri karıştırdı ancak bir süre sonra bu kimyasal maddelerden çıkan gazın etkisi ile solunum sorunu yaşamaya başladı.

EŞİNİ ARAYIP HABER VERDİ

Fenalaşması üzerine eşini arayarak durumu anlatan Ümran Katırcı, eve gelen eşi tarafından baygın halde bulundu.

Hakan Katırcı baygın haldeki eşine kalp masajı yaptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Eşinin eve çağırdığı ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç çocuk annesi kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Katırcı'nın cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verildi.