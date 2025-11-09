Dev balık 20 bin liraya satıldı

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Sakarya Nehri kıyısına piknik yapmaya giden amatör balıkçı, nehre olta attı. Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden balıkçı, balığı kıyıya çıkarmak için mücadele etti. Kıyıya çıkarılan dev yayın balığını gören balıkçı ve ailesi ile çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, karaya çıkarılan balığın büyüklüğü dikkati çekti. Çevrede toplanan vatandaşların, balığın ağırlığı üzerine "Rahat bir 70 kilosu var" şeklinde yorumlar yaptığı duyuldu.

Amatör balıkçının, oltayla yakaladığı yaklaşık 50 kilogramlık dev yayın balığını 20 bin liraya sattığı öğrenildi.