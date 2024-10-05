Dev balık ağa takıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir balıkçının ağına yaklaşık 30 kiloluk Turna balığı takıldı.

Dev balık ağa takıldı

Palu ilçesi ile Beyhan beldesi arasında kalan Kozlu bölgesindeki Murat Nehrinim dalgalı sularında yaklaşık 10 yıldır kelekle avlanan balıkçı 45 yaşındaki Memet Şekerci’nin ağlarına yaklaşık 30 kilo ağırlığında Turna balığı takıldı.

Şekerci, uzun yıllardır balıkçılık yaptığını ilk defa bu kadar büyüklükte Turna balığı yakaladığını söyledi.

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