Dev çekirgeler hızla yayılıyor. Bursa'da da görüldü
20.07.2026 06:56
Dev çekirgelerin boyu 20 santimetreye kadar ulaşıyor.
Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi'ne yayılan dev çekirgeler, Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü.
Son günlerde İstanbul'un Arnavutköy, Sultanbeyli, Beykoz, Maltepe gibi yeşil alanlara komşu ilçelerinde görülen ve boyu 20 santimetreye kadar ulaşan dev çekirgeler Marmara'ya yayılıyor.
Bursalılar, Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geldiği belirtilen çekirgeleri evlerin balkonlarında, bahçelerine ve duvarlarında görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
Sayıları hızla artan çekirgeler nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar camlarını açamamaktan şikayetçi. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar farklı yöntemlere başvurdu. Bir vatandaşın, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalışması dikkat çekti.
SAYILARI NEDEN ARTTI?
Megakentte yaşanan ani popülasyon artışı sıcak hava ve Trakya'daki hasat dönemine bağlanıyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan çekirgelerin Çağaboğan olarak bilinen Saga ephippigera türü olduğu belirtiliyor. Her iki türün de insanlar için bir tehdit oluşturmadığı biliniyor. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor.
Bazı görüntülerde ise Mısır çekirgesi olarak bilinen Anacridium aegyptium türü yer alıyor.