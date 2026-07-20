Dev çekirgeler hızla yayılıyor. Bursa'da da görüldü

SAYILARI NEDEN ARTTI?

Megakentte yaşanan ani popülasyon artışı sıcak hava ve Trakya'daki hasat dönemine bağlanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan çekirgelerin Çağaboğan olarak bilinen Saga ephippigera türü olduğu belirtiliyor. Her iki türün de insanlar için bir tehdit oluşturmadığı biliniyor. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bazı görüntülerde ise Mısır çekirgesi olarak bilinen Anacridium aegyptium türü yer alıyor.