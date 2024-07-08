Dev dalgalar okul müdürünü yuttu

Şile'deki Sofular Plajı'nda sabah saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren Memduh Alparslan Cıngıloğlu (49) bir süre sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonrası Cıngıloğlu'nun cansız bedeni 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu. Cıngıloğlu'nun bir okulda müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

Dev dalgalar okul müdürünü yuttu

Şile Sofular Plajı'nda Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Memduh Alparslan Cıngıloğlu (49), kamp yapmak için dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mesire alanına gitti.

Geceyi kamp alanında geçiren Cıngıloğlu ve 3 arkadaşı sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra arkadaş grubundan biri boğulma tehlikesi geçirdi.

Bu sırada Memduh Alparslan Cıngıloğlu denizde gözden kayboldu.

Dev dalgalar okul müdürünü yuttu - 1

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Denizde kaybolan Cıngıloğlu’yu bulmak için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlar plajda uzun süre arama kurtarma çalışması yaptı.

Cıngıloğlu’nun cansız bedeni öğle saatlerinde kaybolduğu bölgeden 1.5 metre uzaklıkta bulundu. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cıngıloğlu'nun canazesi Şile Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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