Dev dalgalar okul müdürünü yuttu

Şile Sofular Plajı'nda Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Memduh Alparslan Cıngıloğlu (49), kamp yapmak için dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mesire alanına gitti.



Geceyi kamp alanında geçiren Cıngıloğlu ve 3 arkadaşı sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra arkadaş grubundan biri boğulma tehlikesi geçirdi.



Bu sırada Memduh Alparslan Cıngıloğlu denizde gözden kayboldu.