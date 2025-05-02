Dev kripto para dolandırıcılığı! İşlem hacmi 11 milyar lirayı aşıyor

Aydın merkezli Antalya, Ankara ve Karabük'te düzenlenen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda dokuz zanlı gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

YÜKSEK KAZANÇ VADETTİLER

Ekipler, kripto para sisteminden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri belirledi.

Aydın, Antalya, Ankara ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı.

VURGUNUN BOYUTU 11 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsaları arası transferle akladıkları belirtildi.

MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik, söz konusu kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon olduğu öğrenildi.

