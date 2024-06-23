Dev kruvaziyer 966 yolcusuyla Sinop’a geldi

Rusya’dan hareket eden kruvaziyer Astoria Grande, bu yıl Sinop’a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Dev kruvaziyerin getirdiği 966 yolcu, gün boyunca şehri gezecek.

Dev kruvaziyer 966 yolcusuyla Sinop’a geldi

Rusya’nın Soçi Limanı’ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, bu yıl ikinci kez ’a geldi.

966 yolcusuyla kent limanına demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Kentte bir gün kalacak geminin yolcuları, gün boyu şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

Astoria Grande’nin Sinop’un ardından İzmir’e gideceği öğrenildi.

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