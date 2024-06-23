Dev kruvaziyer 966 yolcusuyla Sinop’a geldi

Rusya’nın Soçi Limanı’ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, bu yıl ikinci kez Sinop’a geldi.



966 yolcusuyla kent limanına demirleyen kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.



Kentte bir gün kalacak geminin yolcuları, gün boyu şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.



Astoria Grande’nin Sinop’un ardından İzmir’e gideceği öğrenildi.