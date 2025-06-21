Dev kruvaziyer İstanbul'a yanaştı: 5 bin kişi kapasiteli Suudi gemisi Galataport'u ana liman seçti

Restoranlar, yüzme havuzları, eğlence alanları...

Yolcu ve personel ile birlikte 5 bin kişi kapasiteli, 335 metrelik yüzen dev gemi İstanbul'a yanaştı.



Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu şirketinin ilk kruvaziyeri AROYA, Galataport İstanbul'u ana liman olarak seçti.

Cruise Saudi Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Turky Kari, "Akdeniz'e açıldığımız ilk yılda rotamıza başlamak için İstanbul'dan daha iyi bir yer bulamazdık. İstanbul ve Suudi Arabistan arasında turizmi nasıl artırabiliriz diye çalışıyoruz. Bu seneki hedeflerimizden biri 90 bin yolcunun buraya gelmesi." dedi.

Birçok kruvaziyerin ana liman olarak kullandığı Galataport İstanbul'da gemi ve yolcu sayısı geçen yıla oranla yüzde 134 arttı.

Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas "Biz bu sene yaklaşık 600 bin yolcuya hizmet veriyor olacağız. Ana liman yolcuları ekonomiye çok ciddi katkıda bulunuyor. Normal bir turistin 6-7 katı daha fazla harcamaları oluyor. 450-500 dolar gibi harcamalar yapıyorlar ülkemize geldiklerinde." diye konuştu.

Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'i kapsayan rotaya sahip geminin Türkiye durakları arasında Bodrum, Kaş, Marmaris ve Yunanistan gibi yerler bulunuyor.

Dev gemi eylül ortasına kadar her cumartesi seferlerine devam edecek.

