Dev mavi yengeç görenleri şaşırttı: Ender görülüyor

Karadeniz sularında nadir görülen ve Sinop açıklarında avlanan dev mavi yengeç görenleri şaşırttı.

Dev mavi yengeç görenleri şaşırttı: Ender görülüyor

Karadeniz'de ender rastlanan mavi yengeç, balıkçıların ağlarına takıldıktan sonra kent merkezindeki bir balıkçı tezgahında sergilenmeye başlandı.

Tezgahta yerini alan canlıyı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oldukça büyük yapısı ve mavi rengiyle dikkat çeken yengeç, vatandaşların dikkatini çekti. Balıkçılar, Karadeniz'de zaman zaman farklı türlere rastlandığını ancak mavi yengecin nadir görüldüğünü belirtti.

Mavi yengecin yaşam alanlarının daha çok sıcak denizler ve okyanus olduğunu vurgulayan balıkçı Talat Baş, "Mavi yengeç aslında Akdeniz kökenli bir türdür. Sıcak suları sever. Ancak deniz suyu sıcaklıklarının artması, bazı türlerin alışılmadık bölgelerde de görülmesine neden oluyor. Bu tür, özellikle Uzakdoğu ve Akdeniz mutfağında yüksek talep gören bir deniz ürünüdür" dedi.

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