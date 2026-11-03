Dev operasyon: 4,3 milyar liralık kara para aklama ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını kripto varlıklar üzerinden aklayan bir suç örgütü çökertildi.

"Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş."ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli hedefteydi.

PARAVAN ŞİRKETLER VE SANAL POS OYUNU

Soruşturma kapsamında, şüpheli kripto platformunun "aeronx.com" web sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi.

Platform hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Suç ağının, paraları sistem içine sokmak için organik bağları bulunan "BCT Yazılım" ve "Luquıd Yazılım" adlı paravan şirketleri kullandığı iddia edildi.

Aynı adreste faaliyet gösteren bu iki yazılım şirketinin banka hesaplarına; Nkolay, İQ money ve Elekse gibi ödeme kuruluşlarından gelen yüzlerce milyon liralık transferlerin, sanal POS tahsilatı yöntemiyle ana kripto platformuna aktarıldığı belirlendi.

BCT Yazılım'ın hesaplarından 479 milyon TL, Luquıd Yazılım'ın hesaplarından ise 449 milyon TL bu yöntemle transfer edildi. Şirket yetkililerinden Mustafa U.'nun aynı zamanda kripto platformunun çalışanı olduğu saptandı.

4,3 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Hesap analizlerinde, platforma 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi, 3 milyar 990 milyon TL ise para çıkışı yapıldığı saptandı.

Toplanan tutarların yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık kaynaklı olduğu, paraların kripto varlıklara dönüştürülerek ve zincirleme transferlerle kaynağının gizlenmeye (aklanmaya) çalışıldığı iddia ediliyor.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

3 Kasım tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Kırşehir illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 19 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda çok sayıda adreste arama yapılarak dijital materyal ve belgelere el konuldu.