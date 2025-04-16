Dev operasyonda yeni ayrıntılar: Kripto çözüldü, beş ülkede operasyon düğmesine basıldı

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen Orkinos-Bulut operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dört büyük organize suç örgütünün hedef alındığı operasyon 8 ay sürdü. Şebeke üyelerinin iletişim kurduğu kriptolu iletişim ağını deşifre eden emniyet güçleri operasyon düğmesine bastı, 234 kişi yakalandı.

Dev operasyonda yeni ayrıntılar: Kripto çözüldü, beş ülkede operasyon düğmesine basıldı
Beş ülkede dev operasyon

Beş ülkede dev operasyon

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ile birlikte beş ülkede şebekelerine yönelik düzenlenen Orkinos-Bulut isimli operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarını işbirliğiyle gerçekleşen operasyon, 8 ay önce başladı.

düğmesine basan emniyet güçleri, eş zamanlı baskınlarla dokuzu yurt dışında olmak üzere 234 şüpheliyi yakaladı.

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İLETİŞİM AĞI ŞİFRE OLDU, POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce ve Avrupa'daki ağının deşifre edilmesi, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda dört büyük suç örgütünün yakalanmamak için kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçları olduğu saptandı.

Söz konusu kriptolu iletişim ağını çözen ve buradaki mesajlara ulaşan ekipler, küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkardı.

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11 ÜLKENİN POLİSİYLE BİLGİ VE BELGE PAYLAŞIMI YAPILDI

Ekipler çalışmalarında suç şebekelerinin 'ye, Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden exstacy üretimi ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını ortaya çıkardı.

Polis ekipleri İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımına başladı.

234 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da destek verdiği çalışmalarda Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapan İstanbul polisi, zanlıların kimlik ve adres bilgileriyle, karıştığı suçları yetkililerle paylaştı.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda dokuzu yurtdışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alındı.

Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlarda Türk polisleri görev yaparken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu yerinde takip etti.

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