Dev Projede ilk adım atıldı

HATAY, PROJE İLE SANAYİ VE TURİZM ALANLARINDA GELİŞECEK



Yapılacak olan Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi ile ulaşımın İskenderun Körfezi’ne yönelmesi sonucunda da Hatay ilinin, sanayi ve turizm alanlarında da gelişiminin hızlanacağını kaydeden Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:



“Bu proje ile halen Amanos Dağları’nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi’nin ulaşımı; Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları’nın orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır. Aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacaktır. Projenin; Payas-Hassa hattı ayrı bir öneme sahip olup, hâlihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı’ndan sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır.”



PROJE İLE İSKENDERUN’A OLAN KARAYOLU MESAFESİ CİDDİ ANLAMDA KISALACAK



Uraloğlu, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin İskenderun’da ihtiyaç duyduğu limanlara kavuşmasıyla birlikte yük trafiğinin Mersin yerine İskenderun’a kayması bölgenin İskenderun ile olan mevcut karayolu bağlantısının da gözden geçirilmesi konusunu beraberinde getirdiğini ifade etti. Uraloğlu, “Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu proje sayesinde İskenderun’a olan karayolu mesafesi ciddi anlamda kısalmış olacaktır.” dedi.



BÖLGEYE AFET DURUMLARINDA KESİNTİSİZ ERİŞİM SAĞLANACAK



Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi‘nin hayata geçirilmesi ile; depreme dirençli ve karayolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirilecek diyen Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:



“İskenderun Körfezindeki mevcut ve yeni yapılacak olan limanların, Amanos Dağlarına çok yakın olması, mevcut liman ve yakınındaki geri bölgelerinde, yeterli depolama ve lojistik alanlarının bulunmaması nedeniyle, söz konusu ihtiyaçlar Hassa Bölgesindeki uygun alanlardan karşılanacak ve ekonomik hayat bu bölgelerde canlanacaktır.



Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerdeki sanayi bölgelerinin, Suriye ve Irak gibi komşu ülkeler ile yapılacak olan ticarette, İskenderun Limanlarının önemi her geçen gün artmakta ticaretin arttırılmasında; yapılacak olan bu projenin katkısı çok fazla olacaktır.”