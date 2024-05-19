Dev soğan kaçakçılığına 387 bin lira ceza

Van'ın Saray Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Allium giganteum (dev soğan) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 1 kişiye 387 bin 141 lira ceza verildi.



Van'ın Saray İlçesi Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde İran uyruklu 1 kişinin yanında 4 çuval içerisinde çok sayıda Allium giganteum (dev soğan) bitkisi yurt dışına çıkarmaya çalışırken tespit edildi.



Bitkilerin yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak çok sayıda bitkinin doğayı tahrip ederek toplandığı tespit edilmiş olup tüm bitkilere Doğa Koruma Milli Parklar Van Merkez Şefliği ekiplerince el konuldu.



El konulan tüm bitkiler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgöçe'ye Geofit bahçesine tekrar ekilmek üzere teslim edildi.



Şahıslar hakkında biyoçeşitliliği tahripten toplam 387 bin 141 TL idari para cezası verildi.