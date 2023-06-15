DEVA, Gelecek ve Saadet Parti'nin Meclis'te grup kurma çalışmaları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda mecliste ortak grup kurmaya dönük seçenekler masaya yatırıldı.

Üç partiden herhangi birinin çatısı altında birleşme seçeneğine partilerin tüzel kişilikleri sona ereceği için sıcak bakılmadığı ifade edilirken grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekiline ulaşmak için her partinin belli sayıda vekil vererek yeni bir parti ya da oluşum altına girmesi de seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Böylece üç parti kalan milletvekilleriyle tüzel kişiliklerine devam etmiş olacaklar. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa sürede bir sonuca varacağı belirtiliyor.



14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet Partisi de 10’ar milletvekili çıkarmıştı.

