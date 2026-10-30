DEVA Partili Ertuğrul Kaya istifa etti: Yeni Yol'un Meclis grubu düştü

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya'nın kararıyla Saadet, DEVA ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) grubu düştü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, istifasına gerekçe olarak parti yönetimiyle uzun süredir yaşadığı görüş ayrılıklarını gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eylül ayında gerçekleştirdiği görüşmede ayrılık kararını paylaştığını belirten Kaya, daha önce bildirdiği takvim doğrultusunda partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

YENİ YOL'UN MİLLETVEKİLİ SAYISI 19'A DÜŞTÜ

Kaya'nın istifası, TBMM'deki sandalye dağılımını da değiştirdi.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin ortak parlamento grubu oluşturmak amacıyla kurduğu Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı 20'den 19'a geriledi.

TBMM İçtüzüğü uyarınca siyasi partilerin Meclis'te grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Böylece Yeni Yol Partisi, grup kurma yeterliliğini kaybetti.