DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

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DEVA Partili Metin Gürcan casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürcan, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçundan 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğu belirtiliyor.

İddianamede Gürcan'ın yabancı diplomattan içinde para olduğu belirtilen zafrı alırken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi.

Hakkında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Gürcan, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan sonra askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi.



Metin Gürcan'ın, "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi isteniyor.