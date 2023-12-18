DEVA Partisi belediye başkan adaylarına Etik Kurallar Bildirgesi imzalatacak

31 Mart 2024 yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Babacan, tüm Türkiye'de kendi isimleriyle seçime girmekte kararlı olduklarını söyleyerek şu ana kadar 51 adayı açıkladıklarını belirtti.



Babacan, aralık ayı sonuna kadar ikinci bir aday listesini kamuoyuna açıklayacaklarını ifade ederek yerel seçimlere "daha iyi ve temiz yönetim" iddiasıyla hazırlandıklarını dile getirdi.

10 MADDELİK BİLDİRGE



Babacan, belediye başkan adaylarına 10 maddelik bir Etik Kurallar Bildirgesi imzalatacaklarını anlattı ve bildirgenin bir "siyasi taahhüt" niteliğinde olduğunu vurgulayarak tüm adaylar için seçilmeleri halinde devreye girecek bir performans takip sistemi kurulacağını da söyledi.



Seçime tek başına girmeyi tüm Türkiye için bir prensip kararı olarak aldıklarını anlatan Babacan, yerel teşkilatlardan talep gelmesi ve diğer parti genel merkezlerinin de kabul etmesi şartıyla istisnai iş birliği yapabileceklerini de kaydetti.

