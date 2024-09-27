DEVA Partisi kongreye gidiyor

Genel başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kongreye gidiyor. Parti 2. Olağan Büyük Kongresi’ni 12 Ekim Cumartesi günü toplayacak. Mevcut Genel Başkan Babacan, yeniden aday olacak.

DEVA Partisi kongreye gidiyor

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 2. Olağan Büyük Kongresi, 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanlığını ’ın yaptığı DEVA Partisi, Büyük Kongre kararı aldı.

Hazırlıkları devam eden kongrenin tarihi, 12 Ekim Cumartesi günü olarak belirlendi.

Bir otelde gerçekleştirilecek kongrede, mevcut başkan Babacan’ın yeniden aday olacağı bildirildi.

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