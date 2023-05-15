DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan "Fatih Terim"li seçim değerlendirmesi

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 49,50 oy oranıyla birinci olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 44,89 oy oranıyla ikinci olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaklaşık 2 buçuk milyon fark oluştu. Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yayınlanan videoda 28 Mayıs seçimlerinde yapılacak ikinci tur için aradaki puan farkını Fatih Terim'den verdiği örnekle açıkladı.

13 gün sonra aynı heyecan, umut ve mutlulukla sandığa gidekleri mesajını veren Babacan şun değerlendirmede bulundu:



"Ülke tarihimizin en güçlü demokrasi örneklerinden birini yaşadık. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti. Sandık başına gidip oylamaya katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Milyonlarca vatandaşımızın oylarıyla seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi sabır, emek, özen ister. 13 gün sonra aynı heyecan, umut ve mutlulukla sandığa gideceğiz.



Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız, girmediğimiz mahallelere gideceğiz. Yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız oy kullanmadı. 1 milyonu aşkın oy geçersiz sayıldı. Aradaki fark sadece 2 buçuk milyon civarında. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz.

Endişeye mahal yok. 28 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaktır. Önümüzdeki kısa kampanya döneminin barış içinde geçmesini temenni ediyorum. İlk turda ikna edemediğimiz dostlarımızı ziyaret etme zamanı.



"2 BUÇUK DA KAPANIR 12 BUÇUK DA"

Arkadaşlarımızla beraber dün geceden beri tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. Kimsenin umudu kararmasın. Kimse şu an yürütülen propagandaya kanmasın. Biz bir arada yaşayan insanlarız.



Fatih Terim'in bir sözü vardır. Takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8de kapanır 18 de demişti takımı o sezon şampiyon olmuştu.



Ben de diyorum ki 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da. Düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz.



FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasray'ın başında olduğu dönemde Fatih Terim, 2018-2019 sezonunda Mart başında lider ile farkı 8 puana çıkmış; Terim, fark 8’e çıktığında verdiği demeçte, “8 de kapanır, 18'de..." demişti. Galatasaray sezon sonu aradaki farkı kapatarak şampiyon olmuştu.