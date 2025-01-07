DEVA Partisi’nde istifa

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa etti.

Dalgın kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Partiye ilişkin itiraz ve önerilerini daha önce birçok kez dile getirdiğini anlatan Dalgın, “Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz.” dedi.

“Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım.” ifadesini kullanan Dalgın, “Türkiyemizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim.” dedi.

Burak Dalgın’ın istifasıyla birlikte DEVA Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 11’e gerildi.

BURAK DALGIN KİMDİR?

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 1978 Bursa doğumlu. Dalgın, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Harvard Business School’da işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Dalgın, evli ve 1 çocuk babasıdır.