DEVA Partisi'nde üst düzey istifa

DEVA Partisi’nde bir istifa daha yaşandı.



Manisa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Selma Kavaf, partiden istifa ettiğini açıkladı.



Kavaf kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.



“DEVA Partisi’nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum.” diyen Kavaf, “Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum.” ifadesini kullandı.



Sürece zarar vermemek için istifa kararı aldığını belirten Kavaf, “Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim.” dedi.