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DEVA Partisi'nden kongre kararı

Yerel seçimlerde sadece 1 ilçe ve 3 belde kazanan Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) Genel Merkez Başkanlık Kurulu'ndan 3 ay içinde büyük kongre yapma kararı çıktı.

DEVA Partisi'nden kongre kararı
31 Mart yerel seçim sonuçları: İşte el değiştiren iller

31 Mart yerel seçim sonuçları: İşte el değiştiren iller

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DEVA Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Genel Başkan başkanlığında Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nu topladı.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantı 9,5 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "DEVA Partisi'nin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını, samimi bir biçimde kabul ediyoruz." ifadesi yer aldı. 3 ay içinde kongreye gidileceği açıklandı.

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