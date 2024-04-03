DEVA Partisi'nden kongre kararı

DEVA Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nu topladı.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantı 9,5 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "DEVA Partisi'nin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını, samimi bir biçimde kabul ediyoruz." ifadesi yer aldı. 3 ay içinde kongreye gidileceği açıklandı.