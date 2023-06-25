DEVA Partisi önerilen birleşme modelini uygun bulmadı

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile Meclis'te ortak grup kurma konusunu sürdürülebilir bulmayarak uygun bulmadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEVA Partisi'nin kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve iş birliği süreçlerini çok önemli gördüğü, genel seçimler öncesinde 6 siyasi partiyle beraber yapılan çalışmaların da bu iş birliğinin en ileri örneği olduğu belirtildi.

Açıklamada "Bilindiği üzere genel seçimler sonrasında TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır." denildi.

"FARKLI SEÇENEKLERİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Öte yandan, üç partinin kendi tüzel kişiliklerini koruyup belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, Meclis'te grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır. Siyasi partiler arasındaki diyalog ve iş birliğini çok kıymetli gören DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır."