Devasa yük taşıyan TIR şehri birbirine kattı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince Limanı'na devasa yük taşıyan TIR için tüm ekipler seferber oldu.

Eski İstanbul yolu güzergahını kullanan TIR'ın yükünün elektrik tellerine temas etmemesi için Çınarlı Mahallesi'nde geniş önlemler alındı. SEDAŞ ekipleri Kamuran Caddesi'nde bulunan direklerin tamamından telleri söktü.

MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI

Tellerin sökülmesinin ardından TIR, D100 karayoluna ulaştı. Ancak sabah erken saatlerden itibaren tüm mahalle uzun süre elektriksiz kaldı.

D100'e ulaşan TIR için bu kez de trafik polisleri önlemler aldı. Zaman zaman tersten giden TIR trafiği alt üst etti. Her iki istikamette de uzun kuyruklar oluştu.

Sıkıntının bugünlük olmadığını, belli aralıklarla bunun yaşandığını ifade eden Çınarlı Mahallesi sakinlerinden İbrahim Karnıaçık, "Çok yüksek tonajlı. Sadece trafik karmaşası gibi gözüküyor ama gece habersizce güzergahtan geçtiği için elektrikler kesiliyor. Bu problem uzun süredir sürüyor. 5-6 saat elektrik kesildiği zamanlar oluyor" dedi.



TIR ve yükü saatler süren mücadelenin ardından Derince Limanı'na ulaşmayı başardı.