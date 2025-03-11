Deve güreşinde olay: Polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde bir polis memurunun kasten yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yakalanan T.M, işlemlerinin ardından Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bozdoğan Belediyesinin 23 Şubat'ta düzenlediği deve güreşi organizasyonunun ardından bir grup arasında kavga çıkmış, kolluk görevlileri kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada bir polis memuru hafif yaralanmıştı.
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