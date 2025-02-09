Deve satışında kan aktı: 1 ölü

Kerim Özdemir (31), ilçede bugün yapılması planlanan Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali öncesi, dün gece düzenlenen yemek programına katıldı.



Program sırasında telefonla aranması üzerine mekanın dışına çıkan Özdemir, burada Ayvacık ilçesinde devecilik yapan Yalçın Can Ö. (25) ile tartışmaya başladı.



Aralarında daha öncesinden deve satışı nedeniyle alacak meselesi bulunduğu öğrenilen Yalçın Can Ö, tartışmanın büyümesiyle tabancayla Özdemir'e ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yalçın Can Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Bu arada, olay nedeniyle Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'nin ertelendiği duyuruldu.