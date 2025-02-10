Devlet 51 yıl sonra “burası sizinmiş” dedi! Bir kenti karıştıran 5 milyar dolarlık mirasta sona doğru

Herkes akrabası olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu: Arap Süleyman’ın 6 milyar dolarlık arazisi için yeni karar Haberi Görüntüle

Antalya’da 1800’lü yıllarda yaşadığı ifade edilen Arap Süleyman’ın kentin en merkezi noktasındaki arazisi için devam eden süreç, olmulu olarak sonuçlanmak üzere...



Dev mirasa ilişkin açıklama yapan mirasçıların avukatı Muhtar Kızıltan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalyaspor Vakfı yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kamu yararı esas alınarak söz konusu arazideki mirasçıların mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki düzenlemeler yapılmasına çalıştıklarını söyledi.



“YASAYA UYGUN OLMAYAN KAMULAŞTIRMALAR YAPILMIŞ”



Mirasa konu araziden bugün alışveriş merkezi, çok sayıda ünlü otel, stadyum, adliye, devlet hastanesi ve kamu binaları bulunduğunu anlatan avukat Kızıltan, “Yasaya uygun olmayan biçimde kamulaştırma yapmadan resmi makamlarca tesisler kurulmuş. Yani, tapu malikleri bu haklarını kullanma olanağından mahrum durumdalar.” diye konuştu.

Mirasçıların avukatının söz konusu araziye ilişkin paylaştığı harita

“DEVLET 51 YIL SONRA ‘BURASI SİZİN’ DEDİ



Bütün bu sürecin başlangıcının 1955 yılında Antalya Kadastro Müdürlüğü kadastro çalışmasına dayandığını belirten avukat Kızıltan, şöyle devam etti:



“Çalışma sonucunda 556 ada 2 ve 570 ada 3 parseller olarak sınırlandırılan 4 bin dönümlük taşınmazların malikleri tapu kayıtlarına dayalı olarak belirliyor.



Taşınmazların 1/3 payının tapu maliki Bakırcı Yorgi adlı şahıs mütegayyip olduğundan bu hisse Maliye Hazinesi adına, diğer 1/3 paylar ise yine tapu kayıtları uyarınca Hacı Bekirzade ve Hacı Süleyman (Arap Süleyman olarak biliniyor) adına tespit ediliyor.



Kadastronun bu tespitinden sonra Hazine’nin tarafı olduğu bir dava açılıyor ve bu dava 2006 yılına kadar sürüyor. Yarım asır sonra verilen karar sonucunda taşınmazların miktarı yarıya düşüyor, karar ise aynen Kadastro tespitindeki maliklerin adlarına tescil yapılmasına ilişkin. Yani 51 yıl sonra ‘burası sizinmiş’ diyor devlet.”

Kent merkezindeki arazide bugün çok sayıda yapı bulunuyor

Kesinleşmiş kararın infazı için Tapu Sicil Müdürlüğü'ne giden maliklerin beklediklerinden çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaştıklarına belirten Muhtar Kızıltan, “Dava süresi içerisinde maliki oldukları taşınmazların büyük bölümü 1980’li yıllardan başlayarak kamulaştırılmıştır. Hem de eski para ile 20 bin TL, günümüz parası ile 0.20 TL yani 20 kuruş bedellerle... Dava sürdüğü için bu kamulaştırma bedellerini de alamamışlar ve kamulaştırma paraları da deyim yerinde ise pul olmuştur.” diye konuştu.



“5 MİLYAR DOLARLIK ARAZİ İÇİN 5 BİN LİRALIK HACİZ GÖNDERİLDİĞİNE ŞAHİT OLDUK”



Tapu maliklerinin 70 yıldır bu konu için mücadele verdiğini anlatan Muhtar Kızıltan, “Adaletin ağır işleyişi, bu kez de idarelerin kamulaştırmasız el atmaları nedeniyle alabilecekleri bedellere ulaşmalarının da önündeki engel olmuştur. Biz, 5 milyar dolarlık arazi denilen taşınmazların maliklerinden kimilerinin 5 bin liralık arsa vergisini ödeyemediği için evine icra ihbarnamesinin gönderildiğine tanık olduk.” dedi.

Söz konusu arazi Antalya'nın en değerli noktasında bulunuyor