Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli personel alacak (4B sözleşmeli personel alımı başvuru şartları)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın aşağıda başvuru genel ve özel şartları belirtilen "Arşiv Uzmanı" Sözleşmeli Personel pozisyonu için Devlet Arşivleri Başkanlığı İstanbul birimlerinde çalıştırılmak üzere 25 adet personel alınacak.



Adaylar başvurularını 15/08/2025 (09:00) - 25/08/2025 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Devlet Arşivleri Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklar.



Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.



BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen boş pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:



1. Türk Vatandaşı olmak,



2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,



4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,



6. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,



7. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puanı esas alınacaktır,



8. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,



9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,



10. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,



11. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

