Devlet Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te: Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katıldı

"ÖNEMLİ SÜRECİN EN TEMEL AKTÖRLERİNDEN BİRİSİ OLDU"

Kurtulmuş, törende bir konuşma yaparak Önder'i andı.

Sırrı Süreyya Önder'in yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik." diye konuştu.

"Bu ülkeyi doğusundan batısına, her bir karışıyla seven ve bunu da özümsemiş biriydi. Hayatının her döneminde yurtsever tarzını her vesileyle ortaya koyan bir arkadaşımızdı." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması için inisyatif almıştır." diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ BİR VASİYET"

Kurtuşmuş şöyle devam etti:

"Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak, bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz."