Devlet Bahçeli: ABD kendine çekidüzen vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmasının doğru olmadığını söyleyen Bahçeli, "Savaşan ülkeler arasında sahip olduğunu ekonomik imkanlarla savaşa girmeden savaşın öncülüğüne talip olmak doğru değil. Bu konuda ABD kendisine çekidüzen vermelidir" dedi.

Bahçeli, "Bu milletin ve dünyanın ABD'ye soracağı çok soru var. Bunlardan biri Irak, bir tanesi Afganistan, bir tanesi Suriye'dir. Terörist faaliyetlere sağladığı silahlandırmadır. Türkiye'yi bunu ortak etmek istiyor" diye konuştu.

MHP liderinin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

(Antalya zirvesi) Barış yolunda atılmış bir adımdır. Barış sağlayabilecek müzakerenin başlangıcı yapılmış ve başarılı olmuştur. İki ülkenin bakanını Antalya'da bir araya gelmelerinin kabulünün yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın masada olması hakemlik olarak tanınması anlamına gelir. Bu br başlangıçtır, sonucun elde edilmesi için hayırlı bir adımdır.



Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bazı basınımızın manşetleri barış gerçekleşmedi, barış olmadı gibi olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan umudu şimdiden söndürmeye gayret etmişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarı olarak görülmeli.

(Ayçiçek yağı polemiği) 23 tane gemi Türkiye'ye ayçiçek yağı getirecek. Savaş nedeniyle ertelenmiştir. Yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmışlardır.

(Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti) Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Orada aşırı vaatlerde bulunmuştur. CHP Genel Başkanı yüksek sesle bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, sizinle konuşabilirim demiştir."