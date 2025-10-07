Devlet Bahçeli: İmralı SDG'ye yeni çağrı yapsın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, "Suça karışmamış kim varsa, gelip ailesine kavuşmalıdır." dedi. "SİLAHLARIN TAMAMI YAKILMALI"



Terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta silah bıraktığını ve örgütsel varlığını lağvettiğini belirten Bahçeli, "Suriye'deni kuzey doğusunda tesir alanı kuran PYD ve SDG henüz silah bırakmamış ve İmralı çağrısına riayet etmemiştir." dedi. Devlet Bahçeli, "Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır." ifadesini kullandı.

"SDG'YE YENİ ÇAĞRI YAPILMALI"



Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının, PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını söyleyen Bahçeli, önemli bir çağrıda bulundu.



"Beklentim şudur." diyen Bahçeli, "PKK'nın kurucu önderliği SDG'ye, YPG'ye direkt aynı mahiyette bir çağrıda bulunarak Şam yönetimi ile imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir." ifadelerini kullandı.

"O FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFI" Bahçeli konuşmasında, Meclis'te yeni yasama yılının açılış oturumu ile resepsiyona katılmayan CHP'yi de eleştirdi. MHP lideri, "CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir." dedi. TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti liderlerinin fotoğrafını anımsatan Bahçeli, "O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR Devlet Bahçeli'nin CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalarda yargılama sürecine ilişkin de bir çağrısı vardı.

MHP lideri, "Adil yargılamanın başlaması samimi dileğimizdir." ifadelerini kullandı.