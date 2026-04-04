Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı ve ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 29 yıl geçti.

Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarında bu sabah anma töreni yapıldı. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim okunmasının ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Türkeş'in kabrinin başında Taş Medreseli Ülkücüler ile fotoğraf çektiren Bahçeli, anıt mezarın görevli personelini de ziyaret etti.

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.