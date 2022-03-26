Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için mücadele vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da Belediye Başkanları toplantısında konuştu.

Yeni anayasa için çalışmaların sürdüğünü belirten Bahçeli, "Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için mücadele vereceğiz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milletimiz ne diyorsa ona bakarız. İnsanlarımızın nasıl huzur bulacağına kilitleniriz.

Biz dünya saltanatına değil, millet sevdasına talibiz. Belediye yönetimlerinde ayrımcılık, dar kadroculuk, partizanlık olmaz, olmamalıdır.

Mesele sadece park, bahçe, yol yapmak değildir. İnsan merkezli bir belediyeciliğin merkezi uzanacak el bekleyenlerin yanında bulunulmasıdır. Belediye yönetimlerinin bahane üretmeye hakkı yoktur.

Bizi anlamakta zorluk çekenler olabilir. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz. Çalışacağız! Biz çalışmazsak çamurlaşmış zihniyetler önümüze geçecektir.

Milli birlik ve dayanışmanın, kardeşliğin, kader ortaklığının tarafındayız. Belediye başkanlarımız kıt imkanlarla, kısıtlı personel sayısıyla hizmet verdiniz.

Yönettiğiniz şehirlerde nerede sorun varsa oraya el attınız. İnanıyorum göz kamaştıran hizmet siyasetinize devam edeceksiniz.

"MHP'NİN BARAJ SORUNU YOK"

Türkiye'nin ve partimizin önünde iki demokratik sınavın olduğunu hatırlatmak isterim. MHP, Cumhur İttifakı'nın ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır, bu bizim birinci stratejik hedefimizdir.

MHP, sayın Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmesi için azami mücadele sergileyecektir. MHP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile uyumlu yeni bir anayasa hazırlanması için çalışacaktır.

MHP'nin baraj sorunu yoktur, Kılıçdaroğlu'da biliyor. Türkiye, tarım ürünlerinde kendi kendine yetecek ülkeler arasında. Rusya'ya yaptırım uygulansın deniyor, gelsin bunu otelcilere anlatsınlar.

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının diplomasiyle çözülmesi için muazzam bir gayret gösteriyor.