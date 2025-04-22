Devlet Bahçeli: Erken seçim hevesi boşa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli; erken seçim iddialarından, İmralı sürecine; CHP lideri Özgür Özel'in son açıklamalarından, Meclis'te yaşanan Can Atalay tartışmasına kadar birçok konuya değindiği yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır." dedi.



"ÖRGÜTSEL FESİH TAMAMLANMALI"



Terör örgütünün, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü yaptığı çağrı sonrası PKK'nın fesih işlemini tamamlayıp, silahlarını da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu iş daha fazla uzamamalıdır." dedi.



MHP lideri, terör örgütünün 27 Şubat çağrısının ardından fesih işlemini tamamlayıp, silahları Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Kalbinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, "DEM Parti'nin Türkiye partisi olması istikametinde açık tavrı ve yapıcı tutumu iyi bilinen isimlerden birisi olarak sivrilen Sayın Önder’in mesaisine dönmesi temennimdir." dedi.



ERKEN SEÇİM İDDİASINA RET



Bahçeli açıklamasının devamında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirip, erken seçim iddialarına da değindi. MHP lideri, erken seçim iddialarını reddetti.

"Gazi Meclis, CHP’ye ve müfteri koalisyonunun tahriklerine takılmadan, daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkie erişmiştir." diyen Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır." ifadelerini kullandı.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın kararının kesin olduğunu vurgulayan Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını ve bu konuda taviz verilmeyeceğini söyledi.