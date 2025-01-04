Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un mezarına toprak attı

Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yayınladığı mesajında, "Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü." ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cenaze törenine katılıp Tayfur'un mezarına toprak attı.



Arabeskin "Ferdi Baba"sı Ferdi Tayfur, 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu.



Sanat dünyasından sevenlerine, büyük bir kalabalık vatandaş, Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

