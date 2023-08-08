Devlet Bahçeli: Her toplantıda buradayız

TBMM Genel Kurulu bugün muhalefetin Akbelen önergesi üzerine olağanüstü toplandı. Oturuma katılan MHP lideri Bahçeli, "1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." dedi.

Devlet Bahçeli: Her toplantıda buradayız

MHP Genel Başkanı , 'nin gündeminin çok yoğun olduğunu belirterek, "Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." dedi.

Bahçeli, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Haberi Görüntüle

TBMM Genel Kurulunun iki hafta önce de olağanüstü toplandığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, "Daha toplanacağız herhalde" ifadesine ise "Evet, inşallah." karşılığını verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...