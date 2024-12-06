Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM yüz yüze görüşmeli

“İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır” diyen Bahçeli, “İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı.” ifadesini kullandı. Bahçeli, DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yolunda adım atma beklentisini de bir kez daha dile getirdi. MHP lideri, 40 yıldır süren terör sorunun artık sonlanması gerektiğini ifade etti.

“HUZUR İÇİNDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE”



Devlet Bahçeli, 1 Ekim’deki TBMM açılışında DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve Öcalan çağrısıyla devam eden sürecin ismini de ilk kez açıkladı.



Bahçeli süreci, “Huzur içinde terörsüz Türkiye” olarak isimlendirdi.



Bahçeli, süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis açışında sarfettiği, “Türkiye’nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor.” ifadeleri üzerine başlatmaya karar verdiğini söyledi.



Bu sözler üzerine hemen DEM Parti sıralarına yönelerek onlarla tokalaştığını belirtti.



Türkiye’nin yakın çevresindeki kriz bölgelerine de dikkat çeken Bahçeli, böyle bir ortamda toplumu ayrıştıran değil birleştiren politikalar izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.