Devlet Bahçeli: İsrail'in amacı Anadolu'yu çevrelemek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail'in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in siyasi ve stratejik amacının Anadolu coğrafyasını çevrelemek olduğunu söyledi.
Beşinci gününe giren İsrail-İran savaşına ilişkin yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişe hapsetmiştir." dedi.
Nükleer savaşın altyapısının hazırlandığına yönelik iddiaların derinlik ve etkinlik kazandığını ifade eden Bahçeli, "Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL'İN GEÇİM KAPISI SAVAŞ"
"İsrail’in geçim kapısı; savaştır, saldırıdır, şiddettir, şirrettir, şekavettir, şer emellerin takip ve tahkiminden ibarettir." diyen MHP lideri, şöyle devam etti:
"Gazze’de dökülen mazlum kanları kurumamıştır.
Suçsuz günahsız bebeklerin, çocukların, kadınların ve diğer masumların feryat figan içinde katledilmeleri asla unutulmamış, unutulmayacaktır.
Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir."
"SAVAŞIN KAZANANI YOK, BARIŞIN PEK ÇOK"
İsrail'in barışa, diyaloğa ve uzlaşmaya kapalı olduğunun açıkça görüldüğünü kaydeden Bahçeli, İsrail ile İran arasındaki savaşın derhal sonlanmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir. Savaşın kazanını yoktur. Barışın kazanını ise pek çoktur. Türkiye üzerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkili açıklamalar yaptığını da söyledi. MHP lideri, Trump'ın barışçıl çabalara daha yürekli destek olması gerektiğini kaydetti.
"İSRAİL'İN AMACI ANADOLU'YU ÇEVRELEMEK"
MHP lideri Bahçeli, İsrail'in nihai hedefinin Anadolu coğrafyasını çevrelemek ve terörsüz Türkiye sürecini baltalamak olduğunu söyledi.
Bahçeli şöyle devam etti:
"İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır.
İran’a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki, her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur.
Bir ordu en yavaş askeri kadar hızlı ilerleyebilecektir.
Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetli olabilecektir.
Bugünle bağı zayıflamış mazi-ati bağıntısı da en zayıf yerinden hızla kopacaktır.
İsrail’i büyütüp ülkemizi küçümsemediğimizi iddia edenler tarihten, hayatın ve hadiselerin bizatihi varlığından ders almayan gafillerdir.
Savaşırken düşünmeyi öğrenmiş bir milletin çocukları olarak ihtiyaç duyulan anlarda doğru okumaları, doğru yorumları, doğru değerlendirmeleri yapmak mecburidir.
Türk milleti barıştan yanadır.
Coğrafi manada etrafımızın barış kuşağıyla sınırlandırılması vazgeçilmez hedefimizdir.
İran ile İsrail arasında derhal barış ve diyalog havası hakim olmalıdır.
Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır."
Video - İsrail'den lazer sistemi hamlesi
- Etiketler :
- Haberler -
- Devlet Bahçeli
- İsrail İran Savaşı
- Son Dakika Haberleri