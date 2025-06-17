Devlet Bahçeli: İsrail'in amacı Anadolu'yu çevrelemek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in siyasi ve stratejik amacının Anadolu coğrafyasını çevrelemek olduğunu söyledi.

Beşinci gününe giren İsrail-İran savaşına ilişkin yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişe hapsetmiştir." dedi.

Nükleer savaşın altyapısının hazırlandığına yönelik iddiaların derinlik ve etkinlik kazandığını ifade eden Bahçeli, "Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN GEÇİM KAPISI SAVAŞ"

"İsrail’in geçim kapısı; savaştır, saldırıdır, şiddettir, şirrettir, şekavettir, şer emellerin takip ve tahkiminden ibarettir." diyen MHP lideri, şöyle devam etti:

"Gazze’de dökülen mazlum kanları kurumamıştır.

Suçsuz günahsız bebeklerin, çocukların, kadınların ve diğer masumların feryat figan içinde katledilmeleri asla unutulmamış, unutulmayacaktır.

Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir."