MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Milletin desteğiyle varlığımızı sürdürdük, TBMM'de temsiliyetimizi devam ettiriyoruz... MHP'ye idam fermanı yazanları hayal kırıklığına uğrattınız. Engelleri aşıp, oyunları bozdunuz...

MHP kökünden ve özdeğerlerinden kopmadı... Zaman oldu geride kaldık, dara düştük, zora girdik ancak vatan ve millet sevdasından asla vazgeçmedik. Sırtımızı ona buna değil aziz Türk milletine dayadık... Bekleyecek vaktimiz yok, oyalanmaya halimiz yok, yerimizde saymaya hakkımız yok. Milletvekili arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.

Hiç kimsenin himmetine muhtaç değiliz, hiç kimsenin korumasına kollamasına da ihtiyaç duymuyoruz... Biz MHP'yiz, Türk milletinin ta kendisiyiz...

"STOKÇULAR BULUNMALI"

Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan kim varsa, ne paylaşmayı ne bölüşmeyi özümsememiş utanmazlardır. Vatandaşlarımız ne yiyip içerim derdindeyken kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanı vardır. Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır. Ekonomik yangın söndü sönüyor, yapılan zamlar ne olacak, geri alınmayacak mıdır? Hükümet, stokçuluk yapanları, yabancı ülkelere sermaye kaçıranları ve fırsatçıları belirlemelidir.

"DÜNYAYI AVUCUNA ALMIŞ 5'Lİ ÇETE"



New York'taki 73. Birleşmiş Milletler toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Küresel düzeyde mağdurları ve muhtaçları duyan; garibanları ve yetimleri sahiplenen yoktur. Türkiye dışında hiçbir samimi yaklaşımı görmek mümkün değildir. BM'nin ana yapısı ve karar alma şekli değişime uğramalıdır... Dünyada sefalet korkunç boyutlara ulaşmışken sefa da bir o kadar yaygınlaşmıştır... Dünyayı avucuna almış 5'li çetenin hakimiyet ve hükümranlığı sorgulanmadan dünya daha iyiye ulaşamayacaktır...

MERKEL'İN FETÖ AÇIKLAMASI



Türkiye ile Almanya arasındaki buzların erimesi olumlu bir gelişmedir. Merkel'in FETÖ konusundaki değerlendirmeleri hatalıdır. Özetle; ciddiye alıyoruz ama daha çok delile, bilgiye, kanıta ihtiyacımız var demektedir. Hala kanıt arıyorsa, biliniz ki henüz bir arpa boyu mesafe alamamışız demektir... Hainin deilili mi olur, terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur... Merkel 15 Temmuz'a yanlış yerden bakmaktadır, sanıyorum makrube yemediğinden zehirlenmesi de mümkün değildir... Cesaretleri varsa, desinler ki 'FETÖ'yü seviyoruz ve arkasındayız.' Hiç olmazsa niyetleri belli olur. Almanya Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımalı ve ülkesindeki teröristleri iade etmelidir.

"İSTANBUL DIŞINDA HER YERDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Biz 'cumhur ittifakı'na bağlıyız... Parti olarak belediye başkanlarımızı yoklamayla belirleyeceğiz ve İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız... TBMM'nin gündemine gelen sınır ötesi harekat ve müdahale tezkerisine 'evet' oyu vereceğiz. Her yerde temizlik, hep temizlik, tam temizlik bekamız için şart ve elzemdir..."