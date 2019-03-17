MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti - MHP ortak mitinginde İzmir'de konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
"İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Yeni Zelanda'da bir camide sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızda. Ülkemizin bekasının çok yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemi yaşıyoruz.
Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenler, İzmir'de denize dökülenlerdir. Buna izin veremeyiz."