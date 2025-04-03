Devlet Bahçeli mesaisine bugün başlıyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün mesaisine başlayacak. Devlet Bahçeli bugün MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek.
MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00’da Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.
DEVLET BAHÇELİ'NİN PROGRAMI BELLİ OLDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından MHP Genel Merkezi'nde mesaisine başlayacağı bildirildi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” açıklaması yapılmıştı.
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