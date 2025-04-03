Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın mesaisine başlayacak. Devlet Bahçeli yarın MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek.

Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor

MHP İl Başkanlığı, yarın saat 13.00’da ’in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.

DEVLET BAHÇELİ'NİN PROGRAMI BELLİ OLDU

MHP Genel Başkanı 'nin anma programına katılacağı ve ardından MHP Genel Merkezi'nde mesaisine başlayacağı bildirildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” açıklaması yapılmıştı.

Bahçeli'den boykot tepkisi

Bahçeli'den boykot tepkisi

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