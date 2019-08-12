MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenen törene katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"Parlamenter sistemin istikararsızlık yaratan özelliği unutularak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrarsızlık getirdiği, tek adama Türkiye'yi dönüştürdüğü, Meclis'in devre dışı bırakıldığı 71 yıllık kaos, kriz, darbe sürecini hatırlatarak geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne haksızlık olacaktır. Bunu bütün siyasi partilerimiz iyi düşünmeli.

Mili mutabatın sağlanması zaruretken Türkiye'yi kaosa sürükyelecek yaklaşımlar ülkemize zarar verir. Bayram sonrası yaşanak süreçte, açılacak TBMM'yi gözönüne alarak Doğu Karadeniz, Kıbrıs, terör faaliyetleri, PKK-PYD'nin dış destek sağlamak suretiyle terör devleti kurma isteği göz önüne alınmalı. Yeni kaoslara Türkiye'yi sürüklemek siyasi partilerin demokratik etiğiyle bağdaşmamalıdır. MHP önümüzdeki günlerde yeterli dersleri çıkararak 71 yılda sağlanamayan istikrarı... Geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit olacaktır. MHP olarak dava arkadaşlarımızla 234 belediye başkanımızla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

(Hulusi Akar'ın açıklaması) Şu an Milli Savunma Bakanı olan sistemle uyumlu çalışan kişinin A-B planını şimdiden öğrenmek ve onları bu manada uyarmak tarihi bir hata olur. Biraz sabredin.

MHP bu ülkeyi karşılıksız seviyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz."