Devlet Bahçeli: PKK kongresini toplayarak fesih tartışmasını bitirmeli

Devlet Bahçeli gündeme ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, Nevruz Bayramını kutlayarak Nevruz Bayramının baharın müjdecisi olduğunu belirtti.

Bahçeli, Türk milletinin, 21 Mart'ta yakılacak, ortak tarih ve kültür zenginliğiyle yayılacak Nevruz ateşi etrafında kenetlenip el ele vererek barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti.



Nevruz bayramının milli varlık, milli kimlik, kökü derinlere tutunan milli birliğin zaman ve zemine sığmayan nişanesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Mübarek ramazan ayının manevi ikliminde canlanan doğaya eş zamanlı olarak hedef ve heyecanlarımız takviye edilmeli, huzur, refah, esenlik, güvenlik ve yaşama sevincimiz çok daha ileri bir aşamaya tahkimat yaparak ilerleyiş kaydetmelidir. Nevruz bayramı, bereket ve birliğin simgesi, sevgi ve hürmetin siperidir. Bu bayram asırlar boyunca Türk milletinin ruhunda, şuurunda ve vicdanında taşıdığı ve doğanın kabuk değiştirip renk cümbüşüyle göz kamaştırdığı müstesna bir doğuşun, müessir bir doğruluşun bir tarih ve talih eşiğidir." ifadesini kullandı.



Devlet Bahçeli, yarınki Nevruz kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının, ülkenin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alındığında hem anlamlı hem de değerli adım olacağını kaydederek şunları ifade etti:



"Beklentim ve temennim odur ki terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz bayramına mühür vurmalı, doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzam beşeri cevher olan Türk milleti ailesi tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır. Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir.



FESİH TARİHİ VERDİ



Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir. Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir. Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez'in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde DEM Parti'li belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir. Terörsüz Türkiye gayesinde tavsama ve tehir pişmiş aşa su katmaktan, bunca gösterilen fedakarlıkların heba olmasından başka bir manaya gelmeyecektir. Nevruz bayramının mehabet ve muhabbet havası Hıdırellez'in güzellikleriyle pekişmeli, bununla mündemiç olmak üzere terör sorunu tamamıyla ortadan kaldırılmalıdır."



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA



Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde güçlü ve güven uyandıran hamleler yapılıyorken, "CHP'nin başını çektiği tehlikeli ortamın" günbegün genişletilmek istendiğine dikkati çeken Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe gündemi meşgul eden mevzu bahis ağır meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır. CHP'nin Türkiye'yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir. Terörsüz Türkiye'yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı'yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir." açıklamasında bulundu.



Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalarla ilgili şunları kaydetti:



"Türkiye'nin iç barış ve huzur ortamını Saraçhane tertibiyle bozmaya kalkışmak, halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmek bilinsin ki yasa ve anayasaya meydan okumaktır. CHP'nin nevzuhur cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bizim meselemiz değildir. Aynı şekilde önümüzdeki pazar günü sandık kurulup kurulmayacağı da bizim ilgi sahamızın dışındadır. Ancak hukuki bir tasarruf ve tedbiri sivil darbe iftirasıyla baltalama girişimi devletin egemenlik vasfına, hukuk ve demokrasi güvenliğine aleni bir saldırıdır.

Bu saldırı karşısında devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanında duruş göstereceğimizi herkesin bilmesinde çok ciddi yarar olacaktır. Türkiye'nin istikbal ve istiklalini Saraçhane oyunlarıyla sarsma ve sabote etme girişimlerine Türk milleti müsaade etmeyecek, suç örgütü mahiyeti kazanan ve dış bağlantılı olduğu az çok belli olan belediye çetesine Cumhur İttifakı sonuna kadar direnecektir."



"SONU KARANLIK EMEL VE EYLEMLERE DERHAL SON VERİLMELİ"



Herkesi sükunete ve aklıselime davet eden Bahçeli, "CHP yönetimini, bilumum sol ve marjinal grupları sonu karanlık eylem ve emellere derhal son vermeye çağırıyorum. Türk yargısının vereceği kararın saygıyla karşılanmasını, sokak dilinden vazgeçilmesini, işbirlikçi kaos ve kriz severlere akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyor, bilcümle bu hususları birliğimiz ve dirliğimiz adına mecburiyet görüyorum." ifadesini kullandı.



Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nde hak arama yollarının açık, Türk mahkemelerinin bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:



"Konusu suç teşkil eden fiilleri işleyen kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Türk devleti sokakta kurulmamıştır. Sokakta gelecek arayanların, sokaklara dökülmekten bahsedenlerin, siyaset ve demokrasi dışı özlemleri kabaranların bulacağı sadece ve sadece beladır, bedduadır ve pişmanlıktır. İhanet ne kadar dinç, cüretkar, talepkar ve ısrarlı olursa olsun Türkiye'ye kendisini adamış, Türk milletini bir ve bütün yaşatma konusunda and içmiş olan vatanseverler hiçbir habis niyet ve faaliyete geçit vermeyecektir."