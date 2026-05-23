Devlet Bahçeli: Siyaset çıkar yarışı değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , MHP Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. Dönem Sertifika Töreni'ne katılıyor.

Devlet Bahçeli'nin buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür. Bir millet kültürünü milli sınırlar içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş ürünlerini o sınırlar açısından tüketilmesini işaret eder. Kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir.

Elma çekirdeği nasıl elma değilse hizne ekilen şeylerde aynı hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit olur. Töre, sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul ettiği hayat tarzıdır. Bilgi toplumun ortak tecrübesi ile şekillenir. Bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde toplumda saygı görür.

Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Devletle kavga edenlerin yaptığı siyaset değildir. Siyaset çıkar yarışı değildir. 21 yüzyılda dünya düzeni yeniden şekillenmektedir..