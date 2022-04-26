Devlet Bahçeli: Sözde soykırımı tanıyanın TBMM'de yeri olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Petrol, gaz, su, toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecektir. Bu kaynaklar tükenmedikçe gözyaşları da dinmeyecektir. Kaybedenler, nehir gibi kanı dökülenler yine mazlumlardır.

Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Millet tek ve adı Türk, bunun dışında her arayış macera. Hiçbir saldırıya boyun eğmedik, sadece rükuda eğiliriz. Türk milleti terörün belini kıracaktır, başka yol yok.

Türkiye'ye pusu kuranlar bedelini çok ağır şekilde ödeyecektir. Terörün kaçacağı yer kalmamıştır. PKK/YPG için emniyetli hiçbir yer yoktur. Pençe-Kilit harekatı ile bayram temizliği yapılmaktadır. Operasyonlar ile terör örgütünün hayat damarı kesilmiştir.

Hainler başlarını mağara deliklerinden çıkaramaz hale geldi. Sınırlarımız yılanlara karşı kilitlenmiştir. Bu operasyonla terör örgütü komaya sokulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazmaktadır. Terör elebaşlarının cezalandırılacağı günler uzak değil. Eylem hazırlığında olanlar kefenlerini de yanında taşımalı.

MUHALEFETİN 6'LI MASA TOPLANTISI

6 liderin üçüncü toplantısında, açıklamanın hayatın akışıyla bağdaşan yanı var mı? Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar. Birbirlerine kazık atıp tuzak kuruyorlar. Kimlerin adına hizmet ettiklerini bilmeyen yok.

ELEKTRİK KESİNTİSİ POLEMİĞİ

Faturayı 3 ay boyunca ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Şahsen uyarmıştım. İnsanı ve vicdanı destek olmak adına birer kandil göndermesini talimatlandırmıştım.

Karanlık emelleri olanların tercihi yine karanlıktan mesaj vermektir. 1 hafta boyunca da karanlıkta oturacağını açıklıyor. Kılıçdaroğlu'nun faturayla ilgili iddiaları kuyruklu yalandır. Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Zillet ittifakı 2023 yılının haziran ayında kaybedecek.

HDP'Lİ PAYLAN'IN 1915 TEKLİFİ

22 Nisan'da gazi Meclisimizin 102'nci yılını kutlamaya hazırlanırken sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiştir. TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Böyle bir fitnecinin Meclis'te yer alması zuldür. Teklif Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır. Meclis millete katliamcı diyenlerin barınacağı yer değildir. Sözde soykırımla ilgili kanun teklifi hazırlamak ihanettir.

Sözde soykırımı tanıyan varsa yeri TBMM olamaz. Bu sadece hadsizlik değildir, bize göre şerefsizliğin daniskasıdır. Bu rezil teklif anında sahibine iade edildi. Kılıçdaroğlu, elektrikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırım iddiaları ile ilgili ne zaman konuşacaksın? Bizim geçmişimiz Türk, bugünümüz Türk, yarınımız da Türk'tür. Politikacıların tarihi gerçekliği çarpıtıp kendilerini mahkeme yerine koymaları felakettir.

ABD BAŞKANI BIDEN'A 1915 TEPKİSİ

Ne söylerlerse söylesinler bizim için kuru gürültüdür. Kendi kanlı tarihlerine bakmayan bundan ders almayan ülkeleri Allah'a havale ediyoruz. Türk milletini, insanlığa karşı en ağır suçlardan biri olan soykırımla suçlamaya izin verilmeyecektir. "